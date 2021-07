Calciomercato Milan: Maldini rilancia col Santos per Kaio Jorge

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rilanciato offrendo cinque milioni di euro al Santos per Kaio Jorge

Calciomercato Milan, come riportato da Sky Sport i rossoneri non mollano nella corsa a Kaio Jorge e secondo la nota emittente Maldini avrebbe alzato l’offerta da 3 a 5 milioni per convincere il Santos a cedere subito il classe 2002.

PROBLEMA COMMISSIONI – La concorrenza su Kaio Jorge è però altissima: la Juve ha preso accordi col calciatore per prenderlo a zero a gennaio e anche il Benfica ha mostrato il proprio interesse al club brasiliano. Le commissioni saranno il nodo dirimente della questione: chi accontenterà Bertolucci, agente del calciatore, si assicurerà la giovane promessa brasiliana