Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il centrocampo rossonero

Calciomercato Milan, un nome a sorpresa dalla Premier League per rinforzare il centrocampo rossonero di Pioli

Il Milan lavora per rinforzarsi in sede di mercato. E, in attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, secondo La Gazzetta dello Sport il club rossonero starebbe pianificando un colpo a sorpresa.

Un tassello, in uscita dalla Premier League, per andare a rinforzare il centrocampo. Il nome è quello di Nemanja Matic, in scadenza a giugno col Manchester United e quindi trattabile già a gennaio se i Red Devils non vogliono perderlo a parametro zero.