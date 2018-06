Rinnovo Romagnoli, il centrale difensivo continua la sua avventura con il Milan: è ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2022, sfuma l’ipotesi Juventus

Sorpresa in casa Milan: Alessio Romagnoli ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2022. Nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni, con la Juventus sulle sue tracce, il centrale difensivo resterà a Milano per tanti altri anni: «Ringrazio il dottore e il direttore per aver contribuito a questo rinnovo. Poi c’è anche il mister che è stato importante per me e per tutta la squadra. Speriamo che sia un rinnovo che ci porterà molte soddisfazioni, grazie a tutti e adesso ci godiamo le vacanze: torneremo a luglio più carichi di prima».

Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato Marco Fassone, presente all’annuncio con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli: «Salutiamo tutti i nostri tifosi, che attendono la prima novità in prospettiva della stagione 2018/2019. Devo dire che con grande piacere e con grande orgoglio che siamo qui ad annunciare che Alessio rimarrà con noi ancora quattro anni. Abbiamo esteso il suo contratto, leggendo le notizie sui giornali sorridevamo: l’accordo che abbiamo preso con Alessio e i suoi rappresentanti risale a diverse settimane. Iniziamo la nuova stagione con la conferma di quelle che sono le colonne e i pilastri di questo Milan. Il primo di questa serie è Alessio Romagnoli».