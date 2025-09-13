Calciomercato Milan, svelato il retroscena con la Roma: nel mirino non solo Gimenez. Tutti i dettagli e le ultime

La scelta di Massimiliano Allegri, allenatore toscano noto per la sua capacità di gestire spogliatoi complessi e di valorizzare giovani talenti, di affidare un ruolo chiave a Davide Bartesaghi rappresenta un segnale forte e chiaro: il Milan guarda al futuro con decisione.

Bartesaghi, difensore classe 2005 cresciuto nel vivaio rossonero, si trova ora di fronte a una sfida importante. Il suo compito non sarà semplice, considerando la concorrenza interna di alto livello. Nella stessa posizione gioca infatti Pervis Estupiñán, terzino sinistro ecuadoriano classe 1998, già affermato a livello internazionale grazie alle sue esperienze in Premier League e con la nazionale del suo Paese.

Opportunità e crescita personale

In un contesto così competitivo, per Bartesaghi si aprono opportunità preziose per maturare sia dal punto di vista tecnico che mentale. Allegri, che in passato ha dimostrato di saper lanciare giovani senza bruciarli, seguirà da vicino la sua crescita. L’obiettivo è permettergli di acquisire esperienza gradualmente, fino a diventare un elemento stabile nelle gerarchie della squadra.

Il giovane difensore dovrà dimostrare costanza, impegno e capacità di adattamento. Se saprà cogliere le occasioni che gli verranno concesse, potrà ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante, contribuendo alla solidità difensiva del Milan.

La strategia “linea verde” del Milan

Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia del club: puntare su una linea verde che unisca prospettiva e sostenibilità. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva non solo per il presente, ma anche per il medio-lungo termine, riducendo la dipendenza dal mercato e valorizzando il settore giovanile.

Il Milan, storicamente legato a cicli vincenti costruiti su basi solide, sembra voler ripercorrere quella filosofia. Affidarsi a un talento come Bartesaghi significa investire in un progetto tecnico che mira a coniugare risultati immediati e crescita futura.

Con Allegri alla guida e un mix di esperienza e gioventù in campo, i rossoneri puntano a consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo.