Calciomercato Milan: rossoneri in pole per Kaio Jorge, la strategia di Maldini

Olivier Giroud è virtualmente un nuovo giocatore del Milan e andrà a rinforzare un reparto che necessita di almeno un’altra pedina. Questa potrebbe essere Kaio Jorge, attaccante del Santos, 19 anni compiuti a gennaio, è il primo nome della lista per completare l’attacco rossonero.

Il gioiellino brasiliano, che ha giocato da titolare la finale di Libertadores e nel club di Pelé vanta già 75 presenze e 15 gol, fa gola a mezza Europa non solo per il talento, ma anche perché a gennaio sarà svincolato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il Milan ha studiato il quadro e non vuole perdere tempo: si è posizionato in prima fila e osserva le mosse delle altre big, pronto ad accelerare per non farsi cogliere di sorpresa. Per arrivare a Kaio Jorge potrebbero bastare poco più di 10 milioni, spesa che in via Aldo Rossi considerano accessibile.