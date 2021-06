Calciomercato Milan, si complica Dalot. C’è già il sostituto

Difficilmente il Milan riuscirà a riportare in rossonero Diogo Dalot. Il Manchester Utd non sarebbe intenzionato a cederlo in prestito

Stando a quanto riporta Sky Sport il Milan difficilmente riuscirà a riportare in rossonero Diogo Dalot. Il Manchester Utd non avrebbe intenzione di cederlo in prestito.

Al posto del terzino portoghese il Diavolo dovrebbe puntare forte su Odriozola in forza attualmente al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche in questo caso potrebbe giungere in prestito con diritto di riscatto.

