Calciomercato Milan, Simone Inzaghi chiama Theo Hernandez in Arabia. In giornata il tentativo, ecco la risposta

Calciomercato Milan, Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Al Hilal, ha avuto oggi un contatto telefonico con Theo Hernandez

Il calciomercato Milan non smette mai di regalare colpi di scena e intrecci inaspettati, specialmente quando si tratta di un derby, anche solo dialettico. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Daniele Longo, accendono i riflettori su un possibile scenario clamoroso che vede protagonista Theo Hernandez, il formidabile terzino sinistro del Milan, e Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter. Si sarebbe infatti verificato un contatto telefonico diretto tra i due, un’iniziativa forte e decisa da parte del tecnico nerazzurro per sondare la disponibilità del giocatore.

La notizia assume contorni ancora più rilevanti se inserita nel contesto della situazione contrattuale di Theo Hernandez. Il laterale francese, pilastro del Milan e tra i migliori interpreti nel suo ruolo a livello mondiale, è in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2026. Non solo, ma le trattative per il rinnovo, che per diverso tempo sembravano avviate, sono attualmente ferme. Questa fase di stallo ha aperto la strada a speculazioni e interessi da parte di numerosi top club europei, tutti consapevoli della qualità del giocatore e della possibilità, sempre più concreta, di strapparlo al Milan.

Il contatto diretto di Simone Inzaghi con Theo Hernandez rappresenta un passo significativo e audace da parte dell’Inter. Il tecnico nerazzurro, evidentemente, ha voluto illustrare personalmente al giocatore il progetto tattico dell’Inter, il ruolo che Theo potrebbe ricoprire all’interno della squadra e le ambizioni del club, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere una forza dominante in Italia e competitiva in Europa. L’idea di vedere Hernandez con la maglia nerazzurra, seppur difficile da digerire per i tifosi milanisti, sarebbe un colpo di mercato che avrebbe del sensazionale, non solo per il valore intrinseco del giocatore ma anche per il suo significato simbolico nel derby di Milano.

La reazione di Theo Hernandez, secondo quanto riportato da Daniele Longo, è stata quella di “chiedere tempo per riflettere”. Questo suggerisce che la proposta di Inzaghi non è caduta nel vuoto. La riflessione del giocatore potrebbe essere influenzata da diversi fattori: l’affetto e la lealtà verso il Milan, il desiderio di valutare attentamente il progetto nerazzurro rispetto alle prospettive rossonere, le sue ambizioni personali di continuare a giocare ad alti livelli in Champions League e, non ultimo, le eventuali altre offerte che potrebbero arrivare da club fuori dall’Italia.

Per il Milan, la situazione è estremamente delicata. Con il rinnovo bloccato e un giocatore chiave come Theo Hernandez che entra nell’ultimo biennio di contratto, l’interesse di un rivale diretto come l’Inter mette il club di fronte a un bivio: affrettare la trattativa per il rinnovo con un’offerta economica e progettuale convincente, valutare la cessione a fronte di una proposta irrinunciabile per evitare di perderlo a parametro zero, oppure rischiare di vederlo finire proprio nella sponda nerazzurra della città. La saga Theo Hernandez si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo, destinato a infiammare il mercato estivo.