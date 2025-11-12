Calciomercato Milan: gennaio decisivo per rinforzare rosa e reparto offensivo. I rossoneri devono rinforzare la squadra a disposizione di Allegri

Calciomercato Milan: gennaio decisivo per rinforzare rosa e reparto offensivo. Tare ha intenzione di dare ad Allegri i rinforzi richiesti

L’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali ha posto il Milan davanti a riflessioni urgenti sulla stagione in corso. I rossoneri, attualmente terzi in classifica, mostrano una posizione positiva solo in apparenza: i troppi punti persi contro squadre di medio-basso livello hanno lasciato rimpianti e segnalato criticità evidenti, come nel caso del pareggio casalingo contro il Parma. La dirigenza rossonera sa che a gennaio sarà necessario intervenire con rinforzi mirati.

Il calciomercato Milan invernale, secondo le ultime indiscrezioni di TMW, dovrà essere funzionale a consolidare la squadra senza stravolgerne l’equilibrio tattico imposto da Allegri. Il tema principale resta la gestione degli infortuni: Pulišić e Rabiot, ad esempio, sono stati definiti “troppo importanti per questa rosa”, e la lunga assenza di giocatori come Jashari ed Estupiñan ha messo in evidenza quanto la squadra sia corta in alcune zone del campo. Anche le prestazioni altalenanti di Loftus-Cheek e Santi Giménez hanno confermato le difficoltà di una rosa non ancora pronta a garantire continuità.

L’attacco rappresenta la priorità assoluta del calciomercato del Milan: Santiago Giménez non ha ancora trovato la via del gol in Serie A, e i suoi problemi fisici e psicologici preoccupano lo staff tecnico. Tra le opzioni allo studio ci sono un nuovo centravanti di ruolo o un assetto alternativo con Leão falso nove, supportato da Pulišić o Nkunku. L’obiettivo è garantire maggiore incisività davanti, evitando di affidarsi a un solo giocatore per la costruzione del gioco offensivo.

Anche la difesa necessita di interventi: Gabbia, Tomori e Pavlović stanno facendo gli straordinari, mentre giovani come De Winter, Athekame e Odogu non sono ancora pronti per essere titolari. Un rinforzo in retroguardia permetterebbe ai difensori principali di avere il giusto respiro durante il rush finale della stagione, riducendo il rischio di cali fisici o errori decisivi.

Per quanto riguarda il centrocampo, il ritorno pieno di Jashari rappresenta un elemento chiave per il Milan: la sua presenza darà equilibrio e qualità alla mediana, senza dimenticare che anche Allegri potrà contare sull’esperienza di Modrić per gestire i momenti di pressione.

In sintesi, il calciomercato del Milan a gennaio sarà essenziale per puntellare attacco e difesa, con due o tre innesti dinamici e versatili pronti a inserirsi nelle rotazioni. Solo così il Diavolo potrà affrontare al meglio la seconda parte della stagione, mantenendo le ambizioni di vertice e provando a colmare i rimpianti accumulati finora.