Calciomercato Milan, trequartista cercasi: occhi in casa Real Madrid e Chelsea

Calciomercato Milan: dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo trequartista. Paolo Maldini starebbe guardando in casa Real Madrid e Chelsea

L’addio di Hakan Calhanoglu e l’approdo all’Inter non sarebbe piaciuto per nulla ai tifosi milanisti, che via social hanno iniziato la consueta contestazione contro il turco. Il Milan, però, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport avrebbe avuto le idee chiare sin da subito, imponendo, come per Donnarumma, dei limiti sul futuro stipendio.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILAN NEWS 24

Dopodiché la scelta dell’ex Bayer Leverkusen di pensare più al cash che al progetto ha certamente definito la sua non permanenza a Milanello. Il club di Via Aldo Rossi, a questo punto, starebbe valutando diverse alternative: su tutte Ziyech e Ceballos.