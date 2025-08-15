Calciomercato Milan: ufficiale Athekame. Comunicato e numero di maglia del nuovo terzino a disposizione di Massimiliano Allegri

Il mercato estivo del Milan prosegue nel solco di una strategia chiara e definita: investire su talenti giovani, di prospettiva internazionale e funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo aver puntellato diversi reparti, la dirigenza rossonera concentra le proprie attenzioni sulla difesa, assicurandosi Zachary Christopher Athekame, un profilo seguito da tempo e considerato tra i più promettenti del panorama svizzero.

Si tratta di un rinforzo che unisce presente e futuro, un terzino moderno, dotato di grande corsa e solidità difensiva, capace di interpretare entrambe le fasi di gioco con efficacia. L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una rosa competitiva e sostenibile, andando a colmare una precisa necessità numerica e qualitativa sulla corsia difensiva. L’accordo a lungo termine, inoltre, testimonia la piena fiducia del Club nelle potenzialità del ragazzo, considerato un elemento su cui costruire il Milan dei prossimi anni.

Il suo rapido percorso di crescita, dal debutto nel professionismo con il Neuchâtel Xamax fino all’affermazione con lo Young Boys, non è passato inosservato agli scout rossoneri, che hanno agito con decisione per portarlo a Milanello, anticipando la concorrenza. Ora per lui si aprono le porte della Serie A, un campionato sfidante in cui potrà continuare il suo sviluppo sotto la guida di un allenatore noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani.

Di seguito, il comunicato con cui il Club ha ufficializzato l’operazione.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol.

Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24.