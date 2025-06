Calciomercato Milan, occhi puntati sulla difesa. Ecco la situazione attuale dei rossoneri - Calcio News 24

Calciomercato Milan: occhi sulla difesa, piacciono Leoni e Comuzzo per potenziare ulteriormente la rosa. Le ultime

Il calciomercato Milan si prepara a entrare nel vivo e, come confermato dalle prime indiscrezioni, sarà la difesa il reparto su cui la dirigenza rossonera intende intervenire con decisione. Dopo una stagione altalenante sotto il profilo della tenuta difensiva, il club di via Aldo Rossi è pronto a rafforzare la retroguardia, seguendo la linea strategica che ha caratterizzato le ultime campagne acquisti: puntare su giovani talenti ad alto potenziale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan si concentrerà su due profili italiani che si sono messi in evidenza negli ultimi mesi e che rientrano perfettamente nei parametri tecnici ed economici del club: Alessandro Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Entrambi classe 2006, sono considerati tra i difensori più promettenti del panorama nazionale e potrebbero rappresentare un investimento mirato in ottica futura.

Leoni, già protagonista in Serie B con la maglia del Parma, ha attirato l’attenzione di diverse squadre anche all’estero, ma il Milan sembra intenzionato a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza. Discorso simile per Comuzzo, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e già aggregato in diverse occasioni alla prima squadra. Il suo profilo piace per personalità e duttilità, caratteristiche che potrebbero integrarsi bene nel progetto rossonero.

Come spesso accade, il calciomercato Milan sarà condizionato anche dalle eventuali uscite. Diversi difensori attualmente in rosa sono finiti nel mirino di club italiani ed europei, e una loro cessione potrebbe sbloccare nuovi margini di manovra. La dirigenza, tuttavia, non sembra preoccupata: il club sta lavorando per gestire in modo strategico le operazioni in uscita, così da finanziare al meglio quelle in entrata.

Il piano rossonero è chiaro: costruire una linea difensiva giovane, sostenibile e all’altezza delle ambizioni europee. Il calciomercato Milan si muove quindi con attenzione e lungimiranza, cercando di coniugare presente e futuro. Le trattative sono solo all’inizio, ma la sensazione è che il Milan voglia chiudere alcuni colpi mirati già nelle prossime settimane, per mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa completa fin dai primi giorni di ritiro.