Calciomercato Monza: offerta di Galliani per Carboni del Cagliari. I brianzoli fanno sul serio per il difensore

Andrea Carboni, difensore del Cagliari classe 2001, è finito nel mirino del Monza e non solo (anche il Sassuolo monitora la situazione). Ieri incontro tra rossoblù e brianzoli dove si è parlato anche di lui.

Come riporta L’Unione Sarda Adriano Galliani avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro per Carboni con Stefano Capozucca che ha chiesto 5 milioni per il cartellino del giocatore. Parti non lontane dunque che si incontreranno nuovamente anche per discutere di Joao Pedro, Cragno e Nandez.