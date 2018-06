Calciomercato Napoli, un nuovo tesoretto può portare 40 milioni

Calciomercato Napoli: si prevede un nuovo tesoretto in caso di cessione dei giocatori in esubero. Il punto, da Maksimovic a Ciciretti

Calciomercato Napoli, un nuovo tesoretto all’orizzonte. Il ds Giuntoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, sta portando avanti un mercato parallelo tra i giocatori in organico e quelli che dovranno arrivare. In particolare, si vuole valorizzare quel parco di giocatori che rientra dai prestiti, magari attraverso cessioni a titolo definitivo. Da Maksimovic, pagato 26 milioni due estati fa, che potrebbe essere confermato dallo Spartak Mosca, a Grassi, per cui la Spal è pronta a sborsare 8 milioni di riscatto.

Poi, altri soldi rientreranno nelle casse azzurre dai giovani del vivaio che bene hanno fatto nelle esperienze lontano da Napoli; da Roberto Insigne, sbarcato in A con il Parma, a Tutino, grande protagonista a Cosenza: per loro si prevedono cessioni in prestito. E Ciciretti? Prelevato dal Benevento a parametro zero in inverno, dopo il ritiro potrebbe essere ceduto con una plusvalenza notevole.