Calciomercato Napoli, Giuntoli cerca un terzino sinistro: tre nomi in lista

Calciomercato Napoli: il d.s. Giuntoli è a caccia di un terzino sinistro, sono tre i nomi sulla sua lista

L’obiettivo del Napoli in questa finestra di calciomercato è chiaro: portare in azzurro un terzino sinistro. Il direttore sportivo Giuntoli è a lavoro e i nomi in lista sono tre: Parisi dell’Empoli, Tagliafico dell’Ajax e Mandava del Lille.

Il d.s. del Napoli proverà il colpo in prestito con diritto di riscatto, ma se non dovesse riuscirci tutto verrà rimandato alla prossima estate.