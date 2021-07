Calciomercato Napoli, Giuntoli torna alla carica per Tsimikas: la situazione

Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano un terzino sinistro e Giuntoli sarebbe tornato alla carica per Tsimikas del Liverpool

L’obiettivo principale del Napoli è sempre quello di rinforzare la fascia sinistra della difesa. La trattativa per Emerson Palmieri prosegue per le lunghe e così Cristiano Giuntoli va alla ricerca di alternative.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. azzurro sarebbe tornato alla carica per un suo vecchio pupillo. Trattasi di Tsimikas del Liverpool che ai Reds non ha mai trovato lo spazio richiesto. Il Napoli ritorna in corsa, ma la prerogativa è sempre la stessa: l’affare si fa in prestito, altrimenti nulla.