Calciomercato Napoli, ecco Gutierrez: visite mediche. Ma non è finita qui…
Un doppio colpo spagnolo per blindare le fasce e un nuovo assalto al centrocampo per accontentare Antonio Conte. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il mercato del Napoli è in piena ebollizione e sta per regalare al tecnico i rinforzi richiesti per ridisegnare la squadra. Il DS Manna ha accelerato in modo decisivo su due fronti, assicurandosi due dei terzini più promettenti de LaLiga e continuando a lavorare su un mediano di qualità e prospettiva.
Il primo, grande colpo è ormai ufficiale: Miguel Gutiérrez è un nuovo giocatore del Napoli. Questa mattina l’esterno sinistro, classe 2001, sarà a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma su un contratto che lo legherà al club fino al 2030. L’operazione con il Girona, come scrive il quotidiano, è stata definita «sulla base di 18 milioni più uno di bonus». Conte avrà a disposizione «uno dei giocatori più decisivi in termini di assist della Liga nel suo ruolo», anche se dovrà attenderlo: operato alla caviglia, sarà pronto solo da settembre.
Ma non è finita qui. Il Napoli ha intenzione di chiudere «entro questa settimana anche per l’arrivo di Juanlu Sánchez dal Siviglia». Per il terzino destro, 22 anni, è stata decisiva la volontà del giocatore, che «ha rifiutato la Premier, vuole solo il Napoli oppure resterà in Liga». L’offerta azzurra da 17 milioni è sul tavolo, si discute sulla percentuale di rivendita, ma la fumata bianca sembra vicina.
Con le fasce sistemate, Manna lavora per il centrocampo. Il nome in pole position è quello di Andy Diouf, nazionale Under 21 francese del Lens. Il Napoli ha già un’intesa con il giocatore per un quinquennale e ha presentato una prima offerta da circa 20 milioni. C’è ancora distanza con il club francese, ma la trattativa prosegue. Il «nuovo Napoli prende sempre più forma», tassello dopo tassello.
