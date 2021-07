Calciomercato Napoli, nessuna nuova offerta in arrivo per Koulibaly

Nessun club ha accontentato fino ad ora le richieste del Napoli per Kalidou Koulibaly. Le ultime sulla situazione

Il Mattino fa il punto della situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il Napoli ha aperto alla cessione del difensore senegalese, ma alle proprie condizioni. Aurelio De Laurentiis, dalla partenza del ragazzo, vorrebbe incassare almeno 65 milioni di euro.

Fali Ramadani, agente del difensore, ha quindi respinto l’assalto del Psg, che si era fermato a 35 milioni, ma non ha per le mani altre offerte. Una permanenza di Koulibaly in Italia, quindi, non è da considerarsi un’utopia.