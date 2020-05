Il Napoli e un ballottaggio decisivo per le sorti dei due portieri. Meret e Ospina si giocano il futuro: le ultime

La ripresa in casa Napoli sarà decisiva per il futuro di Meret e Ospina. Una sensazione, immediata, c’è stata in questi primi giorni di lavoro sul campo: entrambi partiranno da zero, alla pari.

Ballottaggio intrigante, scrive La Gazzetta dello Sport, ma chi perde potrebbe cambiare maglia l’anno prossimo. I due portieri si giocano il futuro a Napoli nel finale di stagione.