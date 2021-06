Calciomercato Napoli, rivoluzione sulle fasce: Emerson Palmieri e non solo

Il Napoli si rifà le fasce: non solo Emerson Palmieri, vecchio pallino, ma diversi nomi sul taccuino di Giuntoli. I nomi in lizza

Il Napoli lavora per rinforzare le fasce: Luciano Spalletti vuole forze fresche sugli esterni dopo il suo arrivo in panchina e punta soprattutto in casa del Chelsea. Tra i nomi caldi sempre quello di Emerson Palmieri ma occhio anche alla richiesta di Zappacosta in prestito, come riporta Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli.

Il Corriere dello Sport riporta due alternative ad Emerson Palmieri: si tratta di Mandava del Lille e Parisi dell’Empoli.