Calciomercato Napoli: cosa manca per chiudere per Saint-Maximin e Comuzzo? Le ultime

Calciomercato Napoli, ecco cosa manca per chiudere per i due rinforzi richiesti da Antonio Conte: le ultime su Saint-Maximin e Comuzzo

Questa sera il Napoli scende in campo all’Olimpico contro la Roma, passaggio delicato per proseguire la corsa Scudetto, sapendo inoltre già il risultato dell’Inter nel derby delle 18.00. Intanto i partenopei sono al lavoro sul calciomercato per chiudere per gli ultimi rinforzi e i nomi sono due: Saint-Maximin e Comuzzo.

Per il primo, attaccante dell’Al-Ahli in prestito al Fenerbahce, c’è l’intesa sia con il club saudita che con il calciatore, ma come riportato da la Gazzetta dello Sport bisogna ancora attendere l’ok dei turchi, che hanno chiesto un conguaglio per interrompere il prestito prima del tempo. Sul difensore della Fiorentina invece ballano ancora 5 milioni di distanza: possibile che la risoluzione della trattativa arrivi domani nelle ultime ore di mercato.