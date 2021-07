Calciomercato Napoli, se non arriva Emerson il piano B è in Serie A

Calciomercato Napoli: se dovesse saltare l’arrivo di Emerson Palmieri, gli azzurri guardano anche a un terzino che milita in Serie A

L’obiettivo numero uno del Napoli in questa finestra di calciomercato è quello di rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Il nome in cima alla lista degli azzurri è quello di Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia, in uscita dal Chelsea.

Se l’arrivo dell’italo-brasiliano però dovesse saltare, il piano b del Napoli sarebbe un terzino che milita in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il club partenopea terrebbe sotto osservazione Dijks del Bologna.