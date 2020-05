Calciomercato parametri zero, ecco gli svincolati di lusso: da Callejon a Cavani, passando per Ibra e Mario Gotze

Da Ibrahimovic a Mario Gotze, passando per Edinson Cavani, Willian e José Maria Callejon. L’emergenza Covid-19 cambierà anche il modo di fare mercato, così come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Tante le occasioni a costo a zero, tra cui bomber d’esperienza come El Matador Cavani, in scadenza col PSG: la caccia grossa è aperta, Inter e Roma sono tra le più attive.