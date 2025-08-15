Calciomercato Parma, ufficiale l’acquisto di Frigan: le cifre dell’affare chiuso con il Westerlo, club della massima serie belga

Adesso è ufficiale: il Parma ha il suo nuovo attaccante. Matija Frigan è un nuovo giocatore del club gialloblù, che ha confermato il suo acquisto con un comunicato diffuso in serata. Si tratta di un colpo importante per la società emiliana, che si assicura uno dei giovani talenti più promettenti del calcio croato.

L’attaccante, classe 2003, arriva a titolo definitivo dal Westerlo, club della massima serie belga, dove si è messo in luce per le sue doti realizzative. L’operazione, come anticipato nei giorni scorsi, si è chiusa sulla base di un investimento significativo di circa 10 milioni di euro, a testimonianza di quanto il Parma creda nelle potenzialità del giocatore. Frigan ha firmato un contratto a lunghissimo termine, legandosi ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2030, un segnale inequivocabile della volontà del club di costruirgli attorno una parte importante del proprio futuro offensivo.

Nato a Rijeka, il giovane centravanti porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale già notevole per la sua età, avendo esordito in Europa League e disputato i preliminari di Champions League, oltre ad aver completato la trafila nelle nazionali giovanili croate. Di seguito, la nota ufficiale del club che ne annuncia l’arrivo.

Parma, il comunicato su Frigan

“Parma Calcio annuncia che Matija Frigan è stato acquistato a titolo definitivo dal Koninklijke Voetbal Club Westerlo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030“. “Nato in Croazia a Rijeka nel 2003, Matija ha giocato in carriera 137 partite con quattro Club, ha debuttato in Europa League con l’HNK Rijeka e ha disputato anche i preliminari di Champions League. Con la maglia della nazionale croata è sceso in campo con l’U18, l’U19 e l’U21. Ma è un attaccante e ha solamente un obiettivo fisso in testa: il gol. Ne ha realizzati 42, di cui 20 con il KVC Westerlo. Una grande capacità di vedere la porta, che sia da punta centrale o esterno. La sua è un’attitudine imprescindibile. E da oggi sarà al servizio dei colori gialloblu“.