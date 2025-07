Calciomercato Parma, com'è la situazione legata a Reyna? Le novità intorno alla campagna acquisti dei crociati - Calcio News 24

Calciomercato Parma: si insiste per Reyna, proseguono i contatti con il Borussia Dortmund. La situazione

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Calciomercato Parma entra nel vivo con una trattativa internazionale di grande rilievo: il club crociato continua a lavorare per portare in Italia Giovanni Reyna, talentuoso centrocampista statunitense di proprietà del Borussia Dortmund. Dopo i primi contatti avviati nei giorni scorsi, le due società restano in dialogo per cercare di trovare un’intesa definitiva sull’operazione.

Reyna, classe 2002, ha già dato il proprio consenso al trasferimento e si è detto disponibile a vestire la maglia gialloblù, attratto dal progetto tecnico del Parma e dalla possibilità di avere maggiore continuità in campo. Questo primo segnale positivo ha spinto la dirigenza emiliana a intensificare i contatti con il club tedesco, che però al momento mantiene una posizione rigida sulle condizioni economiche dell’affare.

La trattativa non è ancora chiusa, ma le basi ci sono: il Calciomercato Parma punta a concludere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Borussia Dortmund vorrebbe mantenere maggiore controllo sul futuro del giocatore, magari inserendo una clausola di “recompra” o percentuali su una futura rivendita. Resta dunque da colmare una certa distanza tra domanda e offerta, ma la volontà di trovare un accordo è condivisa da entrambe le parti.

L’arrivo di Reyna rappresenterebbe un vero colpo per il Parma, che con il ritorno in Serie A vuole alzare il livello tecnico della rosa e inserire profili giovani ma già abituati al calcio di alto livello. Il centrocampista americano, dotato di grande tecnica, visione di gioco e buona capacità d’inserimento, potrebbe dare nuova linfa alla trequarti offensiva e adattarsi perfettamente al sistema tattico di Fabio Pecchia.

Il Calciomercato Parma si sta muovendo con ambizione e strategia, cercando di cogliere occasioni interessanti sia in Italia che all’estero. L’affare Reyna è sicuramente uno dei dossier più caldi sul tavolo della dirigenza crociata, che vuole regalare a tifosi e allenatore un innesto di qualità e prospettiva.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il Dortmund: l’obiettivo è chiudere presto, per permettere al giocatore di unirsi alla squadra prima dell’inizio del campionato.