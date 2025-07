Calciomercato Pisa, Scuffet obiettivo numero uno per la porta nerazzurra. Occhio però a quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Scuffet nel mirino per la porta, concorrenza anche dall’estero. I nerazzurri sono preoccupati?

Il Calciomercato Pisa si muove con decisione, e tra le priorità del club toscano c’è l’acquisto di un portiere d’esperienza per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie B. Il nome che sta scalando le gerarchie nella lista dei desideri è quello di Simone Scuffet, attualmente al Cagliari ma in uscita dal club sardo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero il club italiano maggiormente interessato al profilo dell’estremo difensore friulano.

Dopo la promozione sfiorata nelle scorse stagioni, il calciomercato Pisa ha l’ambizione di costruire una rosa competitiva per puntare alle zone alte della classifica. Per farlo, servono certezze tra i pali, e Scuffet risponde perfettamente a questo identikit: affidabile, esperto, con già diversi anni di carriera tra Serie A, Serie B e anche esperienze internazionali. In Toscana, il portiere troverebbe un ambiente stimolante e, soprattutto, la possibilità concreta di essere titolare fisso, un aspetto fondamentale per un giocatore in cerca di continuità e centralità nel progetto tecnico.

I primi contatti tra Cagliari e Pisa sarebbero già stati avviati. L’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo è quella che al momento prende più quota, anche se non sono da escludere altre formule a seconda dell’evoluzione della trattativa. La dirigenza nerazzurra vuole stringere i tempi per evitare l’inserimento di altri club, anche se la concorrenza non manca.

Infatti, il nome di Scuffet è finito anche sui taccuini di squadre straniere, in particolare provenienti da Grecia e Turchia. Campionati in costante crescita, con società che cercano profili internazionali per alzare il livello e magari competere in campo europeo. Dopo la sua esperienza a Cipro, il portiere friulano potrebbe considerare un nuovo trasferimento all’estero per mettersi in gioco in contesti differenti e affrontare nuove sfide, magari con l’obiettivo di tornare protagonista in ambito continentale.

Il Calciomercato Pisa è quindi in pieno fermento, e l’obiettivo Scuffet rappresenta un tassello cruciale per il nuovo progetto tecnico. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il portiere classe ’96 vestirà i colori nerazzurri o se il suo futuro prenderà una direzione internazionale.