Calciomercato Pisa, la difesa rimane un punto importante per i nerazzurri. Il nome in cima alla lista

Calciomercato Pisa: occhi puntati su Siebert, Troilo e Idzes. Due i colpi già chiusi. La situazione attuale

Il calciomercato Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato, in particolare per rinforzare la difesa. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Jamil Siebert, promettente difensore centrale del Fortuna Dusseldorf e nazionale tedesco Under 21. Classe 2002, Siebert è considerato un profilo interessante e con ampi margini di crescita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa avrebbe già presentato un’offerta al club tedesco, attualmente in Bundesliga 2.

Ma il club toscano non si ferma qui. Da settimane, infatti, segue con attenzione anche Mariano Troilo, difensore del Belgrano. Ventidue anni, già nel giro della Nazionale argentina campione del mondo, Troilo è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama sudamericano. Tuttavia, la trattativa si presenta complessa: la concorrenza è alta e il Belgrano non ha intenzione di svendere uno dei suoi gioielli.

Non mancano però i profili con maggiore esperienza nel campionato italiano. Il Pisa ha messo gli occhi su Jay Idzes, centrale classe 1999 del Venezia, già seguito da Udinese e Sassuolo. Nonostante l’interesse di club di Serie A, il Venezia potrebbe decidere di trattenerlo in Serie B, ma i nerazzurri sono pronti a inserirsi qualora ci fossero spiragli per una trattativa.

Il club avrebbe voluto trattenere anche Giovanni Bonfanti, difensore Under 21 rientrato all’Atalanta dopo il prestito. Il giovane centrale si era ben adattato alla difesa a tre, giocando sul centro-sinistra. Ora sarà Ivan Juric, nuovo allenatore della Dea, a valutarne il futuro durante il ritiro estivo che partirà il 14 luglio.

Intanto, il Pisa ha già chiuso due operazioni in entrata per il reparto arretrato: il giovane Mateus Lusuardi, classe 2004, arriva dal Frosinone, mentre dal Gent è stato prelevato il 2008 Jeremy Kandje Mbambi, talento su cui il club punta per il futuro.

Tra i nomi valutati c’erano anche quelli di Pawel Dawidowicz, svincolato dopo l’esperienza con l’Hellas Verona, e Edoardo Goldaniga, che però ha appena rinnovato con il Como. Su Dawidowicz, invece, il Pisa avrebbe già deciso di fare un passo indietro da alcune settimane.