Calciomercato Pisa, ufficiale: Meister è un nuovo giocatore nerazzurro. L’attaccante danese approda alla corte di Alberto Gilardino

Il Pisa riabbraccia uno degli eroi della promozione e rinforza il proprio reparto offensivo in vista dell’impegnativa stagione in Serie A. È ufficiale, infatti, il ritorno a titolo definitivo dell’attaccante danese Henrik Wendel Meister, che si trasferisce in nerazzurro dallo Stade Rennais. Dopo un lungo corteggiamento, la società toscana è riuscita a riportare alla base un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella seconda parte della scorsa, trionfale annata.

Meister era sbarcato per la prima volta in Toscana nel mercato di gennaio, arrivando in prestito per dare manforte alla rincorsa del club verso la massima serie. Il suo impatto è stato immediato e significativo: con la sua fisicità e il suo fiuto del gol, ha collezionato 15 presenze, contribuendo con due reti pesantissime al raggiungimento di una storica promozione. La sua capacità di integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra e di essere decisivo nei momenti chiave ha convinto la dirigenza a fare un investimento importante per assicurarselo a titolo definitivo, considerandolo un elemento fondamentale per la rosa che affronterà la Serie A.

L’acquisto di Meister si inserisce in una campagna di rafforzamento mirata e ambiziosa. Il suo arrivo segue di pochi giorni un altro colpo di spessore per l’attacco, quello dell’esperto Mbala Nzola, e la definizione dell’acquisto del difensore Mariano Troilo dal Belgrano. Questi innesti testimoniano la chiara volontà del club di costruire una squadra competitiva e attrezzata per la categoria. Ora il tecnico Alberto Gilardino potrà contare su un reparto avanzato rinnovato, dove la potenza di Nzola si affiancherà alla dinamicità di Meister, offrendo diverse soluzioni tattiche per provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza e stupire nel massimo campionato.