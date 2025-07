Calciomercato Pisa: Zerbin vicino all’accordo! Le ultime sulle trattative per Troilo e Simeone

Calciomercato Pisa: Zerbin è davvero vicino all’accordo con i nerazzurri! Le ultime sulle trattative per Troilo e Simeone

Il Pisa è pronto a mettere a segno tre colpi importanti in vista della prossima stagione. Dopo anni di tentativi, Alessio Zerbin, esterno sinistro classe 1999 di proprietà del Napoli, è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Cresciuto nelle giovanili del club partenopeo e reduce da un buon prestito al Venezia in Serie A, Zerbin è noto per la sua velocità, il dribbling e la duttilità tattica. L’accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, mentre il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione. Manca soltanto la definizione degli ultimi dettagli burocratici, che potrebbero arrivare subito dopo la conclusione dei ritiri estivi – il Napoli è attualmente a Dimaro, il Pisa a Morgex.

Zerbin era già stato molto vicino al Pisa nel 2021, dopo una stagione brillante alla Pro Vercelli, ma l’operazione non si concretizzò. Ora sembra tutto apparecchiato per il suo approdo all’Arena Garibaldi, dove ad attenderlo c’è il tecnico Alberto Gilardino, ex attaccante della Nazionale italiana e allenatore del Pisa, che ne apprezza le qualità e lo considera un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco.

Sul fronte difensivo, il club toscano è in dirittura d’arrivo per Mariano Troilo, difensore centrale argentino del Belgrano. Classe 2002, Troilo è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano. Per lui è pronto un contratto quadriennale, con il Belgrano che dovrebbe incassare circa 5,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L’intesa è praticamente definita, con l’obiettivo di chiudere entro lunedì.

Infine, capitolo attaccante: il sogno del Pisa resta Giovanni Simeone, punta argentina del Napoli, noto per la sua grinta e fiuto del gol. Il club è in attesa di una risposta da parte del giocatore per capire se proseguire la trattativa o virare su alternative per rafforzare l’attacco.