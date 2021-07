Calciomercato Premier, Soumarè passa dal Lille al Leicester. Le ultime

Boubakary Soumarè passa dal Lille al Leicester, firmando un quinquennale con le Foxes. Gli ultimi aggiornamenti

Boubakary Soumarè, protagonista della Ligue 1 vinta dal Lille, è pronto al trasferimento in Premier League. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale con le Foxes, dopo un’operazione costata complessivamente 20 milioni di euro.

Ecco le prime parole del giocatore francese alla stampa britannica: «Il Leicester è un club molto ambizioso. Quando mi hanno parlato dei loro piani e di quello che volevano da me, ho capito subito di voler venire qui. Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui e darò tutto me stesso per la squadra, voglio rendere tutti felici