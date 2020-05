Calciomercato PSG, Mbappé non farà pressioni alla società per la cessione. Altro anno di permanenza in Ligue 1

Ancora un altro anno in Ligue 1. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain non metterà pressione alla società per essere ceduto, almeno secondo l’edizione odierna de L’Equipe.

L’ingaggio del giocatore è elevato e difficilmente ci sarà qualche squadra disposta a mettere sul piatto un’offerta congrua. La crisi economica dovuta al covid-19 potrebbe portare l’attaccante a rimanere un altro anno in Ligue 1. Ma il Real Madrid rimane sullo sfondo.