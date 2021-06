Psg, si sonda la pista Varane che non ha rinnovato con il Real Madrid

Il Paris Saint-Germain sta sondando il terreno per portare a Parigi Varane: il difensore centrale francese non ha rinnovato con il Real Madrid

Ancora nessun accordo per il rinnovo di Raphael Varane. Il difensore del Real Madrid è in scadenza al termine della prossima stagione e non ha ancora trovato l’intesa con il club spagnolo.

Secondo quanto riporta Footmercato.net, il Paris Saint-Germain avrebbe sondato il terreno con l’entourage del giocatore per vedere se ci sono spiragli per intavolare una trattativa.