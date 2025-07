Calciomercato Real Madrid, clamorosa ipotesi di cessione per Vinícius: i motivi della possibile rottura. Alla base, le sue richieste di ingaggio e il paragone con un'altra stella madridista - Calcio News 24

Calciomercato Real Madrid, clamorosa ipotesi per la possibile cessione di Vinicius Junior

Una crepa nel regno, un’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava pura fantascienza. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Real Madrid starebbe ammettendo per la prima volta la possibilità di cedere Vinícius Júnior in questa sessione di mercato. Nonostante una clausola rescissoria da un miliardo di euro, il club blanco sarebbe disposto ad ascoltare una “proposta interessante” per il suo fuoriclasse brasiliano. Alla base di questa clamorosa apertura non ci sarebbero ragioni tecniche, ma una complessa questione economica e di gerarchie interne.

Il nodo del contendere, infatti, sarebbero le richieste di rinnovo del giocatore. Vinícius, il cui contratto scade nel 2027 con un ingaggio da 15 milioni netti a stagione, avrebbe chiesto un adeguamento per pareggiare la situazione di Kylian Mbappé.

Sebbene il contratto del francese preveda la stessa cifra, l’ex PSG percepisce un bonus alla firma di 40 milioni distribuito su cinque anni, che di fatto porta i suoi guadagni annuali a 23 milioni. Una cifra che, secondo il quotidiano, il Real Madrid non sarebbe intenzionato a garantire anche a Vinícius, aprendo così una frattura che potrebbe portare alla cessione.

Questa tensione economica si inserisce in un contesto tecnico già mutato.

L’arrivo di Mbappé ha inevitabilmente spostato gli equilibri dell’attacco, e Vinícius potrebbe non sentirsi più il leader indiscusso del progetto. Dopo la cocente umiliazione subita contro il PSG nel Mondiale per Club, la dirigenza potrebbe essere tentata di sacrificare uno dei suoi gioielli di fronte a un’offerta irrinunciabile, per finanziare ulteriori mosse e ristabilire un ordine salariale più rigido. Il futuro del brasiliano, per la prima volta, non è più così scontato: le prossime settimane saranno decisive per capire se si è trattato solo di un’indiscrezione estiva o dell’inizio di un clamoroso addio.