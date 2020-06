Secondo il Corriere della Sera Roma e Chelsea avrebbero raggiunto l’accordo per il prolungamento del prestito di Zappacosta

Con il prolungamento della stagione oltre al 30 giugno le varie società dovranno prolungare i contratti dei giocatori in scadenza. È il caso della Roma con Davide Zappacosta.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera ci sarebbe già l’accordo col Chelsea per la permanenza del terzino a Roma in prestito per un altro anno.