Calciomercato Roma, si attende la risposta di Abraham. E le alternative...

Calciomercato Roma, i giallorossi attendono la risposta definitiva di Tammy Abraham, ma allo stesso tempo si valutano alternative

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbe essere il giorno della verità per quanto riguarda Tammy Abraham. In uscita dal Chelsea, il bomber inglese deve dare la sua risposta ad un eventuale passaggio alla Roma, che ormai da tempo ha l’accordo verbale con il club londinese.

Se l’affare non dovesse andare in porto, Pinto si fionderebbe su un’alternativa. I nomi principali sono quelli di Azmoun dello Zenit (costo sui 20 milioni di euro) e Cunha dell’Herta Berlino (valore sui 30/35 milioni).