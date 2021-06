Calciomercato Roma, su Cengiz Under spunta l’interesse del Marsiglia

Nonostante il non esaltante Europeo della Turchia, Cengiz Under ha maturato un nuovo club a lui interessato: si tratta del Marsiglia

Si prospetta una trattativa interessante quella che potrebbe portare Cengiz Under a Marsiglia. Nonostante il non eccellente Europeo giocato dalla sua Turchia (non per colpe di Under, evidentemente), il giocatore della Roma sarebbe finito al centro dell’interesse del club francese.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta al momento solo di un’interesse. La scorsa stagione l’ala turca era stata mandata a giocare in prestito al Leicester, quest’anno il Marsiglia vorrebbe una soluzione simile: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La Roma ci pensa.