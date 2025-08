Calciomercato Roma, ufficiale la cessione: c’è plusvalenza. Dopo il rientro dal prestito il club giallorosso lo ha ceduto a titolo definitivo

La Roma prosegue la sua opera di sfoltimento della rosa, mettendo a segno un’altra cessione a titolo definitivo. Dopo aver definito altre operazioni in uscita, il direttore sportivo Ricky Massara ha ufficializzato il passaggio dell’attaccante norvegese Ola Solbakken al club danese del Nordsjaelland. Il giocatore, rientrato dal prestito all’Empoli, lascia così la Capitale in via permanente, chiudendo la sua breve e frammentata avventura con la maglia giallorossa.

I dettagli dell’operazione e la plusvalenza per la Roma

L’operazione è stata chiusa sulla base di 1 milione di euro, una cifra che entra interamente nelle casse del club giallorosso. Per la Roma si tratta di un’operazione finanziariamente molto vantaggiosa: Solbakken era infatti arrivato a parametro zero nel gennaio del 2023, dopo la scadenza del suo contratto con il Bodø/Glimt. Di conseguenza, l’intero incasso della sua cessione genera per il bilancio societario una plusvalenza pulita, un tassello importante nella gestione economica del club. L’attaccante classe 1998 ha invece firmato un contratto a lungo termine con il Nordsjaelland, con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Il comunicato ufficiale del club giallorosso

La società ha confermato il trasferimento attraverso i propri canali social e il sito web, ripercorrendo le tappe del giocatore in giallorosso e augurandogli il meglio per il suo futuro. Questo il testo della nota ufficiale:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ola Solbakken al Nordsjaelland. Ingaggiato dalla Roma nel mercato di gennaio del 2023, l’esterno norvegese ha collezionato con questa maglia 15 presenze e 1 goal. Nell’ultima stagione ha militato in prestito all’Empoli, in precedenza aveva giocato – sempre a titolo temporaneo – in Giappone nell’Urawa Reds e all’Olympiacos. In bocca al lupo per il futuro, Ola!”

Un’avventura breve e ricca di prestiti

Si conclude così la parentesi di Solbakken alla Roma, un’esperienza in cui non è mai riuscito a trovare continuità. Dopo le 15 presenze e un gol con la maglia giallorossa, per lui sono iniziate una serie di avventure in prestito che lo hanno portato prima in Grecia all’Olympiacos, poi in Giappone all’Urawa Reds e infine, nella scorsa stagione, di nuovo in Serie A con la maglia dell’Empoli.