Calciomercato Roma, interesse per De Cuyper: può essere il grande obiettivo, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’interesse per Maxim De Cuyper del Club Brugge. Tutti i dettagli

La Roma muove i primi passi per Maxim De Cuyper, talentuoso esterno sinistro classe 2000 del Club Brugge, seguito anche da Milan e Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono stati i primi contatti tra il club giallorosso e l’entourage del giocatore, che sarebbe entusiasta all’idea di trasferirsi nella Capitale. La Roma rappresenta una destinazione gradita, anche per la possibilità di giocare titolare in Europa League.

L’operazione è legata alla cessione ormai imminente di Angelino all’Al-Hilal per circa 25 milioni di euro: una cifra che libererebbe lo spazio economico per puntare su De Cuyper, il cui cartellino costa tra i 15 e i 18 milioni di euro più bonus. Il ds Ghisolfi ha già avviato i contatti con l’agente del belga e si prepara a trattare direttamente con il Brugge per trovare l’accordo definitivo.