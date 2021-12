Calciomercato Roma: due priorità per gennaio. I nomi

Calciomercato Roma: due priorità per gennaio. Servono un centrocampista e un’alternativa a Karsdorp. Le ultime

La Roma ha due priorità in vista della sessione invernale di calciomercato. Il general manager giallorosso Tiago Pinto starebbe pensando a un centrocampista e un esterno per la seconda parte di stagione.

Il nome caldo è quello dell’austriaco Florian Grillitsch (ora gioca nell’Hoffenheim), seguito da Remo Freuler (per giugno) che si svincolerà dall’Atalanta. Infine, servirà un esterno in grado di far rifiatare Rick Karsdorp.