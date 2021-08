Calciomercato Roma, gli esuberi fanno muro alla cessione

Calciomercato Roma, il club non riesce a piazzare sul mercato gli esuberi, che non vorrebbero lasciare la Capitale: le ultime

La Roma, prima di mettere a segno altri colpi, ha bisogno di cedere. Come riferito dal Corriere dello Sport però, giocatori ormai fuori dal progetto come Federico Fazio e Pedro non hanno intenzione di lasciare almeno per il momento il club giallorosso.

L’argentino percepisce 4 milioni lordi l’anno, ingaggio pesante per la società capitolina, mentre l’ex Barcellona vorrebbe riscattare una prima stagione sottotono.