Calciomercato Roma, idea Cavani per l’attacco: Mourinho dà il via libera

Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo nel mirino Cavani per rinforzare l’attacco. C’è anche il benestare di Mourinho

La Roma cerca un’altra punta di valore da affiancare a Tammy Abraham e nelle ultime ore avrebbe preso quota, secondo quanto riportato da El Nacional, la pazza idea Edinson Cavani. L’uruguaiano è svincolato e non disdegnerebbe un ritorno in Italia.

In giallorosso il Matador potrebbe avere quel ruolo da protagonista che altrove potrebbe essergli precluso, incarnando alla perfezione l’identikit dell’attaccante che Mourinho avrebbe chiesto alla società. Cavani potrebbe essere il leader, in campo e nello spogliatoio, che cerca lo Special One che avrebbe poi la possibilità di schierarlo come sostituto di Abraham ma anche come sua spalla.