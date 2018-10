Calciomercato Roma: il Tottenham prepara una maxi offerta per Under

Il Tottenham pronta a presentare una maxi offerta alla Roma per il giovane esterno turco Cengiz Under

La Roma, dopo la convincente vittoria in Champions League contro il CSKA Mosca, si appresta ad affrontare il Napoli nella partita di cartello della 10^ giornata di Serie A. I giallorossi con un successo potrebbero risalire in classifica, dove adesso occupano il 7° posto, e mettersi alle spalle la sconfitta con la Spal dell’ultimo turno di campionato. Mentre la squadra completa gli ultimi accorgimenti in vista del match, dall’Inghilterra arrivano delle notizie che spaventano i tifosi. Secondo il tabloid britannico Daily Mirror, difatti, il Tottenham è pronto a presentare una maxi offerta alla dirigenza giallorossa per l’esterno Cengiz Under.

Gli Spurs non solo, dunque, si sono aggiunti alla lista dei club interessati al talento turco, ma sarebbero pronti a presentare un’offerta di 52 milioni di sterline (oltre 58 milioni di euro) ai capitolini. Sul giocatore, classe 1997, con cui la Roma vorrebbe trattare per il rinnovo, sono già piombati molti tra i migliori club d’Europa: Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, ​​Manchester City e Manchester United, i quali potrebbero provare l’assalto già nella prossima sessione di calciomercato