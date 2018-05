Calciomercato Roma, le ultime sulle trattative di Monchi: il direttore sportivo giallorosso valuta cinque under 21 in giro per l’Europa. Ecco di chi si tratta

La Roma ha un bel gruzzoletto da spendere dopo l’arrivo in semifinale di Champions League, si parla di cento milioni di euro, ma probabilmente non saranno investiti tutti nel mercato. Monchi ha in mente quattro nomi, tutti e quattro giovanissimi, per la rosa della sua Roma. Il direttore sportivo ha messo nel mirino Ante Coric e Justin Kluivert, ma ci sono anche le novità Razvan Marin, Willian Bianda e Marko Johansson. Per quanto riguarda Marin, si tratta di un centrocampista 21enne romeno dello Standard Liegi, che si sta mettendo in mostra in Belgio in questo periodo. Marko Johansson invece ha 19 anni ma gioca almeno da tre stagioni con il Malmoe, con cui ha già debuttato nei preliminari di Champions League. Fa il portiere e sarebbe un’alternativa a Alisson, perché probabilmente Lukasz Skorupski se ne andrà via a luglio. Willian Bianda ha 18 anni, fa il difensore nel Lens e può arrivare per tre milioni di euro più bonus.

Calciomercato Roma: le piste Coric e Kluivert

Queste erano le due novità Under 21 nel mercato di Monchi, mentre Coric e Kluivert sono i due pallini del ds giallorosso. La Dinamo Zagabria non è la squadra migliore con cui avere a che fare in sede di mercato, il cartellino di Coric vale sette milioni di euro, ma sembra che i croati possano chiedere di più. Stando a La Gazzetta dello Sport ogni giorno può essere buono per chiudere la trattativa e sembra che Monchi e la Dinamo possano raggiungere un compromesso tale da portare Coric a Roma per le visite mediche entro la fine di maggio. Kluivert invece non è troppo facile come pista. Se la Dinamo è un osso duro, l’Ajax è anche peggio. Si parla di una ventina di milioni di euro come base d’asta, inoltre Kluivert jr. starebbe per rinnovare con la società di Amsterdam.