Calciomercato Roma, è fatta: Paul Lopez e Under in prestito al Marsiglia

La Roma mette a segno due colpi in uscita: fatta per le cessioni in prestito di Under e Pau Lopez al Marsiglia. I dettagli

La Roma mette a segno due colpi in uscita. Il club giallorosso, che oggi ha accolto Jose Mourinho atterrato a Ciampino, finalizza due cessioni in prestito.

Come rivela Sky Sport, infatti, Cenzig Under e Pau Lopez partiranno in prestito al Marsiglia. Si libera dunque il posto in porta per Rui Patricio, il prescelto da Mourinho per il ruolo.