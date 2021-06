Roma, nessuna novità per Pellegrini. Mancini e Cristante verso il rinnovo

Nessuna novità sul fronte Roma per Lorenzo Pellegrini che continua ad essere in stand-by. Gianluca Mancini verso il rinnovo

Non accenna a sbloccarsi la trattativa per il rinnovo di Pellegrini con la Roma. E la settimana prossima, come riporta Il Messaggero, si aprirà la finestra della clausola rescissoria che dal 1 al 31 luglio consentirà all’ex Sassuolo di liberarsi versando 15 milioni subito e 15 nella stagione successiva.

Viaggiano più spediti, invece, i rinnovi di Mancini e Cristante. Per il difensore non mancano le sirene: l’ex Atalanta fa gola soprattutto alla Juventus, alla ricerca del post-Chiellini e Bonucci, e all’Inter