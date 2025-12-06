Calciomercato Roma, Pellegrini lascerà i giallorossi? Spuntano fuori delle novità molto importanti!

Calciomercato Roma: il futuro di Pellegrini è un rebus, Inter e Napoli pronte all’assalto

Il Calciomercato Roma entra nel vivo con uno dei dossier più delicati degli ultimi anni: il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, simbolo della squadra e prodotto del vivaio, si avvicina a un bivio importante. Il suo contratto scade nel giugno 2026, ma al momento non sembrano esserci spiragli concreti per un rinnovo. Una situazione che preoccupa la dirigenza romanista, costretta a riflettere seriamente su una possibile cessione già nel mercato di gennaio, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero o di veder precipitare il suo valore nei prossimi mesi.

La posizione della società è chiara: tutte le opzioni sono sul tavolo. Pellegrini rimane un giocatore centrale nel progetto della Roma, ma l’attuale scenario economico del club non permette passi falsi. Per questo motivo, l’idea di una cessione a fronte di un’offerta adeguata viene considerata più di una semplice ipotesi.

Nel frattempo, il nome di Pellegrini accende l’interesse di diverse big italiane. L’Inter ha iniziato a monitorare attentamente la situazione, convinta che il centrocampista possa rappresentare un innesto di qualità per completare il reparto a partire dalla prossima estate. Tuttavia, la concorrenza rischia di diventare immediatamente feroce. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli si sarebbe mosso con decisione, arrivando addirittura ad avviare un primo dialogo con la Roma per un possibile trasferimento già a gennaio.

Il club partenopeo, infatti, ha la necessità urgente di rinforzare il centrocampo. Gli infortuni di Kevin De Bruyne e Anguissa hanno aperto una falla nella mediana azzurra, e Antonio Conte considera Pellegrini un profilo ideale per colmare rapidamente il vuoto. Nonostante lo stop nella trattativa per Mainoo del Manchester United, il Napoli non intende arretrare e vede nel capitano giallorosso una soluzione concreta e subito disponibile.

Il Calciomercato Roma si trova quindi davanti a un punto di svolta: da un lato il valore tecnico e simbolico di Pellegrini, dall’altro le esigenze economiche e le pressioni del mercato. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per determinare se il capitano resterà ancora al centro del progetto giallorosso o se aprirà una nuova fase della sua carriera lontano dalla Capitale.

