Calciomercato Roma, novità molto importante in ottica trattative: questi due giocatori possono arrivare, ma... - Calcio News 24

Calciomercato Roma, aggiornamenti sulle trattative: Rios in stand-by, El-Aynaoui e Ferguson restano obiettivi

Il Calciomercato Roma continua a muoversi tra fasi di attesa e nuovi sviluppi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di mercato in Italia, la situazione legata all’esterno argentino Agustín Rios è attualmente in stand-by. Dopo i contatti iniziali e un apparente interesse concreto da parte del club giallorosso, la trattativa ha subito una frenata. I motivi sembrano essere legati a valutazioni interne, sia sul piano tecnico che economico, ma non si esclude che il nome possa tornare d’attualità nelle prossime settimane.

Nel frattempo, resta invece viva la pista che porta a Ayoub El-Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Le Havre. La Roma segue il profilo del marocchino da tempo, considerandolo una possibile alternativa a centrocampo per rinforzare la rosa con un giocatore giovane ma già maturo a livello tattico. El-Aynaoui ha caratteristiche che si sposano bene con le esigenze del nuovo allenatore Daniele De Rossi, soprattutto per la sua capacità di interpretare più ruoli in mediana.

Un altro nome caldo per il Calciomercato Roma è quello di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese in forza al Brighton. La trattativa con il club inglese non è semplice, ma ci sarebbero stati piccoli passi avanti nelle ultime ore. Ferguson è considerato un profilo ideale per dare qualità e fisicità al centrocampo giallorosso, e la dirigenza, guidata dal direttore sportivo Ghisolfi, starebbe cercando di trovare una formula che possa convincere il Brighton, magari lavorando su un prestito con obbligo di riscatto o su una valutazione dilazionata nel tempo.

Il Calciomercato Roma è dunque in una fase cruciale. Se da una parte ci sono trattative congelate, come quella per Rios, dall’altra c’è la volontà di affondare il colpo su nomi funzionali al progetto tecnico. Il lavoro del club, tra prudenza e ambizione, punta a costruire una rosa competitiva che possa lottare per i vertici della classifica e tornare protagonista anche in Europa.

Con diverse cessioni ancora da definire e margini di manovra che dipenderanno anche dal bilancio, il mese di luglio potrebbe essere decisivo per sbloccare operazioni chiave e rendere il mercato della Roma all’altezza delle aspettative dei tifosi.