Roma, sirene turche per Marcano

Ivan Marcano potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Confermato l’interesse del Galatasay per il prestito di 6 mesi

Il calcio nel cuore e i sogni nella valigia, perché Vila-Real è stato soltanto l’inizio di un lungo viaggio, un cammino iniziato non proprio sotto i raggi del sole. Neanche il tempo di disfare la valigia ed un amaro trasferimento era già accovacciato dietro l’angolo, pronto a stracciare in pezzettini quei sogni che Ivan Marcano ha trasportato per anni nella sua valigia lungo un percorso che gli ha assegnato l’etichetta di difensore giramondo: dal Racing Santander al Villareal, dal Getafe all’Olympiakos, dalla fredda Russia col Rubin Kazan al ritorno in Grecia, e ancora il Portogallo dove col Porto ha trovato finalmente l’agognata stabilità per quattro stagioni, diventando il leader della retroguardia biancoblu. Poi ecco la chiamata di Monchi e il trasferimento a Roma.

SIRENE TURCHE. Potrebbe già concludersi l’avventura in giallorosso del difensore spagnolo, legato alla Roma con un contratto triennale in scadenza nel 2021. Secondo quanto riportato dal sito turco takvim.com.tr, su Marcano si sarebbe materializzato l’interesse del Galatasaray, pronto ad accaparrarselo già da gennaio con l’ipotesi del prestito di 6 mesi. La chiave della trattativa potrebbe essere l’apprezzamento dell’allenatore degli Aslanlar, Fatih Terim, ammiratore del difensore spagnolo fin dai tempi dell’Olympiakos. Ma su Marcano ha messo gli occhi anche una sua ex squadra, il Villareal, che al momento sembra in svantaggio rispetto ai turchi.

POCO SPAZIO. Quando Ivan Marcano è approdato nella Roma, in quella valigia non c’erano più soltanto brandelli di sogni, ma un maturo tesoro di esperienze internazionali che facevano del difensore spagnolo la riserva perfetta di Fazio e Manolas. La Roma infatti l’ha acquistato proprio per avere una solida garanzia alle spalle del duo titolare, con il compito principale di dare riposo ai suoi compagni di reparto. Le cose tuttavia non sono andate come Marcano l’aveva immaginate, perché non ha mai trovato spazio e quando è stato chiamato in causa ha sempre deluse le aspettative.

DIFENSORE GIRAMONDO. Ivan Marcano, il difensore giramando, una carriera con il calcio nel cuore e i sogni nella valigia. Si respira ottimismo per la chiusura dell’affare col Galatasary, in quello che potrebbe essere il suo sesto campionato in nazioni diverse dopo Spagna, Grecia, Russia, Portogallo e Italia