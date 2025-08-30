Calciomercato Roma: Tsimikas in arrivo, caccia all’attaccante per Gasperini. Le ultimissime in casa giallorossa

La Roma è protagonista assoluta di queste ultime ore di calciomercato estivo. Dopo aver definito l’accordo per l’esterno sinistro Kostas Tsimikas, terzino greco classe 1996 in forza al Liverpool, il cui arrivo in prestito secco attende solo l’annuncio ufficiale, la dirigenza giallorossa è pronta a concentrarsi sul reparto offensivo per regalare un rinforzo di qualità a Gian Piero Gasperini, tecnico noto per il suo calcio offensivo e dinamico.

Obiettivo principale: Jadon Sancho

Il sogno di portare nella Capitale Jadon Sancho, ala inglese del Manchester United classe 2000, sembra essersi complicato. Il talento ex Borussia Dortmund, capace di giocare su entrambe le fasce e dotato di grande tecnica, resta un obiettivo affascinante ma difficile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una piccola speranza potrebbe riaccendersi proprio nelle ultime ore di mercato, qualora si aprissero spiragli favorevoli nelle trattative con i Red Devils.

Prima alternativa: Tyrique George

In cima alla lista del direttore sportivo Ricky Massara c’è Tyrique George, attaccante esterno classe 2006 del Chelsea. Il giovane talento inglese è considerato uno dei prospetti più interessanti dell’academy dei Blues e i contatti con il club londinese sarebbero in fase positiva.

Le altre opzioni: Dominguez ed Embolo

Per non farsi trovare impreparata, la Roma valuta anche altre piste. Una porta conduce a Benjamin Dominguez, ala argentina classe 2003 del Bologna, giocatore rapido e abile nell’uno contro uno, per il quale finora è stato effettuato solo un sondaggio esplorativo. L’altra opzione è Breel Embolo, attaccante svizzero classe 1997 del Monaco, centravanti fisico e d’esperienza, valutato circa 20 milioni di euro.

Possibili sorprese last minute

Il calciomercato, si sa, può cambiare volto in poche ore. Non è escluso che la dirigenza giallorossa stia lavorando sottotraccia su altri profili non ancora trapelati. La sensazione, però, è che Gasperini avrà presto a disposizione un nuovo volto per il suo reparto avanzato, con l’obiettivo di aumentare la profondità e la pericolosità offensiva della squadra.

Con Tsimikas ormai a un passo e la caccia all’attaccante in pieno svolgimento, la Roma si prepara a chiudere il mercato con un colpo che possa accendere l’entusiasmo dei tifosi e rafforzare le ambizioni stagionali.