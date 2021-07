Calciomercato Roma: tutto fermo per Xhaka. L’Arsenal aspetta l’offerta giusta

Calciomercato Roma: la trattativa per Xhaka è ancora ferma al palo. L’Arsenal è in attesa di ricevere l’offerta giusta da parte del club capitolino

È ancora tutto fermo per Granit Xhaka. Come scrive Il Tempo la Roma è forte dell’accordo col giocatore, ma non ha ancora presentato un’offerta vicina ai 20 milioni richiesti dall’Arsenal per il suo centrocampista.

Il quotidiano spiega che lo svizzero non partirà dunque per il Portogallo dove i giallorossi saranno di scena per la seconda parte della preparazione, almeno per adesso.