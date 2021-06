Calciomercato Roma: via Pau Lopez e Under. Incontro per Kostic

Grandi manovre in casa Roma: vicino alla cessione Pau Lopez all’Olympique Marsiglia. I francesi cercano anche Under. Le ultime

Grandi manovre in casa Roma: i giallorossi, con Tiago Pinto in testa, lavorano alla prossima stagione per accontentare Jose Mourinho. Cambio in porta: via Pau Lopez diretto all’Olympique Marsiglia sostituito con Rui Patricio.

Come riporta Sky Sport, i francesi vorrebbero anche Under. Intanto sfida con la Lazio per Kostic: ci sarebbe stato un incontro in giornata tra Ramadani e Tiago Pinto. Il calciatore è anche nel mirino della Lazio.